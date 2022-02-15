Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış, duyanlar şaştı kaldı... Sanat camiasına birbiriyle akraba olduğu öğrenilen ve sonrasında şaşkınlık yaratan pek çok isim yer alıyor. Onlardan birisi de Yeşilçam'ım güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan... Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Terziyan. Usta ismin kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte herkesi şaşırtan akrabalık...