Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor. Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... 'Ben koltuğa koltuk demem koltuk rahat olmadıkça' diyen Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile paylaştığı villasının dekorasyonunu anlattı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evlerinden kareler...