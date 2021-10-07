Haberler Magazin Videoları Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...
07.10.2021 13:28
Ana Sayfa 00:35
Bir dönem fırtınalar...
Ana Sayfa 21:53
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:18
Başkan Erdoğan'dan son dakika...
Ana Sayfa 00:26
Uçakta bomba ihbarı! Trabzon...
Ana Sayfa 04:12
Tenzile Erdoğan’ın vefatının...
Ana Sayfa 02:41
İş arayanlar müjde! Acilen 130...
Ana Sayfa 00:50
Başkan Erdoğan'dan Putin ile...
Ana Sayfa 00:43
Polis bastı çekirdek çitlemeye...
Ana Sayfa 01:38
Tuğçe Özbudak'ı son haliyle...
Ana Sayfa 00:34
Günde 10 ton çıkarıyorlar! O...
Ana Sayfa 01:58
Kırmızı bültenle aranan...
Ana Sayfa 00:27
Yavuz'un Karadeniz seferi

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor. Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... 'Ben koltuğa koltuk demem koltuk rahat olmadıkça' diyen Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile paylaştığı villasının dekorasyonunu anlattı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evlerinden kareler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA