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Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın çakmaktan mikrofon yapıp komşularıyla coştu!

Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın çakmaktan mikrofon yapıp komşularıyla coştu!
11.06.2022 00:36 - Son Güncelleme: 11.06.2022 01:29

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Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın, hem oyunculuk yeteneği hem sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Oturduğu sitenin bahçesinde komşularıyla bir araya gelen Sayın, masadaki çakmağı eline alarak mikrofon yaptı ve dostlarına unutulmaz anlar yaşattı. O anlar paylaşan Sayın'ın performansı birçok takipçisini geçmişe götürdü. "Gözlerim dolarak izledim" yorumlarının yapıldığı Sayın son haliyle de hayran bıraktı. İşte Emel Sayın'ın o paylaşımı...

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