Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte Bahar Öztan'ın hastane odasındaki son hali

İlk kez bir şampuan markası için kamera karşısına geçen ve sayısız reklam filminde rol alan Bahar Öztan, Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son haliyle sık sık adından söz ettiren Öztan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu. Kanserin yeniden nüksettiği ünlü oyuncunun, 10 gündür hastanede yattığı öğrenildi. Öztan'ın hastane odasında çekilen son haline ise "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.