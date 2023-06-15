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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın!

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın!
15.06.2023 00:44 - Son Güncelleme: 15.06.2023 00:49

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1973 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle Yeşilçam'a "Merhaba" dedi. Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi önemli isimlerle başrol paylaşan oyuncu, hem performansı hem dillere destan güzelliğiyle hayran bıraktı. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Son halini yayınlayan Gülşen Bubikoğlu, dekolteli pozlarını "Kendime ait saatler" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Kim der 68 yaşında", "Yaş alıyor yaşlanmıyor" ifadelerini kullandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, mankenlik ve dans eğitimi aldı. Tarihler 1973'ü gösterdiğinde ise ünlü ismin hayatı tümden değişti.

Kim der 68 yaşında! Gülşen Bubikoğlu dekolteli pozlarını yayınladı! “Kendime ait saatler” Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Bubikoğlu, Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katıldı ve Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Dereceye giren Bubikoğlu daha sonra Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başladı.

1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Bubikoğlu; Cici Kız, Ah Nerede, Yaz Bekarı, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi birçok yapımda rol aldı.

Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu'nun son hali merak edildi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

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