Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın!

1973 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle Yeşilçam'a "Merhaba" dedi. Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi önemli isimlerle başrol paylaşan oyuncu, hem performansı hem dillere destan güzelliğiyle hayran bıraktı. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Son halini yayınlayan Gülşen Bubikoğlu, dekolteli pozlarını "Kendime ait saatler" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Kim der 68 yaşında", "Yaş alıyor yaşlanmıyor" ifadelerini kullandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...