Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın memleketiyle şaşırttı! Duyanlar inanamadı usta oyuncu bakın aslen nereli çıktı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın memleketiyle şaşırttı! 300'den fazla filmde yer alan ve oyunculuğu ile 7'den 70'e gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Usta oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Cüneyt Arkın'ın memleketi...

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Cüneyt Arkın, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Son olarak 45 yaşındaki oğlu Kaan Cüreklibatır'ın elini öptüğü bir kareyle gündeme gelen ünlü oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

CÜNEYT ARKIN

Eşkişehir doğumlu olan Cüneyt Arkın aslen Nogay Türkleri'ndendir.