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Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…
05.03.2022 17:15

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Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş... TIKLA-İZLE...

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