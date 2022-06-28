Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Pendik'teki bir çiftlikten kurban aldı

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Banu Alkan, geçen günlerde Aleyna Tilki ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Tilki'nin reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dans görüntüsünü Instagram hesabında paylaşan Alkan, genç popçuyu kendisini taklit etmekle suçlamıştı. Aleyna Tilki çıkışıyla uzun süre gündem olan oyuncu şimdi ise kurban alışverişiyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı. O anlar sosyal medyaya düşerken ünlü oyuncu, sevenlerini ikiye böldü. İşte detaylar...