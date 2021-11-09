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Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik'in son hali ortaya çıktı
09.11.2021 14:31
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Yeşilçam yıldızları bir arada! Uzun bir süredir Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir ay önce İstanbul'a geldi. Oyuncunun kardeşi Günay Girik de geçen günlerde fizik tedavisi gören ablasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı ve Girik'in moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Günay Hanım, Türkan Şoray'ın da Fatma Girik'i yalnız bırakmadığını dile getirerek oyuncuya teşekkür etti. Türkan Şoray ile Fatma Girik'in hastane odasında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Girik'in son hali ise dikkat çekti. İşte o fotoğraf...

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