Haberler Magazin Videoları Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı öyle bir değişti ki...

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı öyle bir değişti ki...

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı öyle bir değişti ki...
30.11.2021 10:34
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Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını birde şimdi görün! Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın, yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son paylaşımıyla gündem oldu. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

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