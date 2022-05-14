Yeşilçam efsaneleri o gerçekle şaşırttı! Fatma Girik’in kardeşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde...

200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazındı. Fatma Girik'in Japon İşi, Kanlı Nigar, Postacı filmlerindeki partneri, Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise çoğu zaman saf, şanslı ancak iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi ve milyonların kalbini çaldı. Her iki oyuncu da başarılı performanslarıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşarak Türk Sinemasına adlarını altın harflerle yazdırdı. Merhum sanatçılar, arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü üstlendiği Kılıbık filminde hem meslektaşı hem yakın dostu Fatma Girik'in kardeşiyle rol aldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...