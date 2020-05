Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı ve paylaştı: Bitmeyen acılarım var sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

23.05.2020 16:23

Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile endişelendirdi. Yeliz Yeşilmen, çok acılar çektiğini ve yaşadıklarını en yakınlarıyla bile paylaşamadığını gözyaşlarına boğularak itiraf etti. Yeşilmen, “İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakârlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum” dedi.

"KONUŞURSAM AĞZINIZ AÇIK KALIR"

Instagram hesabından ağladığı videolarını da paylaşan Yeşilmen, "Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır." dedi.

"AĞLAMAKTAN GÖZLERİM ŞİŞTİ"

Yeşilmen sözlerine şu şekilde devam etti, "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız." diye konuştu.