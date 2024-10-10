Yeliz Yeşilmen canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Sizin nefes almaya hakkınız yok!"

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 12:41

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen (45), katıldığı bir televizyon programında duygusal anlar yaşadı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeşilmen, Narin Güran cinayeti hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayıp ağladı.

Annelik hakkında derin duygularını paylaşan Yeşilmen, canlı yayında şunları söyledi: "Ben ne kadar iyi yetiştirirsem yetiştireyim, bakkala bile gönderip göndermemeyi düşünmek zorundayım. Bu olaylar beni derinden etkiledi. En ağır cezaların verilmesini istiyorum. Artık konuşamayacağım, özür dilerim." dedi.

Yeşilmen'in bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, canlı yayındaki gözyaşları izleyenleri derinden etkiledi.