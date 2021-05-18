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''Yazıklar olsun'' Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaştı! Dimes meyve suyunda şoke eden görüntü!

''Yazıklar olsun'' Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaştı! Dimes meyve suyunda şoke eden görüntü!
18.05.2021 10:29
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy çocuğuna Dimes marka meyve suyu içirmek istedi. Ancak oğlu "tadı iğrenç" diyerek tükürdü. Ersoy kutuyu açtığında ise şoke oldu. Kutunun dibindeki görüntüyü Instagram hesabından paylaşan Pervin Ersoy "Bu iğrenç şeyi çözemedik" notuyla paylaştı. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren konuyla ilgili“Paketin hava alması sonucu bozulma olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verirken Ersoy'a gelen mesajlar birçok tüketicinin bu sorunu yaşadığını ortaya çıkardı.


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