'Yazık ağırıma gidiyor' Canlı yayında boğaz düğümleyen duygu dolu anlar! Hakan Ural güçlükle konuşabildi

Türkiye’nin birçok şehrinde orman yangını çıktı. Ekipler birçok noktada orm an yangınlarıyla mücadele ediyor. Herkes gelen bu felaket haberleriyle sarsıldı. Önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları pek çok şehirde de görüldü. Tüm Türkiye'nin içi yanarken, yaşananlara tepkiler dinmiyor. Son olarak Hakan Ural canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı. Tepkisini dile getiren Ural'ın kendisine gelen mesajı okurken boğazı düğümlendi kendisine güçlükle hakim oldu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumcu Hakan Ural stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı.

Kanal D'de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında duygu dolu anlar yaşandı.

Kendisine yollanan mesajın içeriğine yer veren Hakan Ural cümlesine "Bu ülke çok daha kötü günler gördü, bizim neslin babaları İkinci Dünya Savaşı'nın yokluk devirlerini yaşamış" diye başladı.

Mesajın devamında "Kararlılık ve duruşumuzu koruyacağız, umutsuz olmayacağız" sözlerini okurken kelimelerini güçlükle bitirdi. Yaşananlara üzüntüsünü "Yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür" diye bitirdi.

Mesajı okurken kelimelerini güçlükle bitiren Ural, "Yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür" şeklinde konuştu.