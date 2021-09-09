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"Yazdan kalma bir günden" Burcu Özberk’in pembe elbiseli paylaşımı mest etti

"Yazdan kalma bir günden" Burcu Özberk’in pembe elbiseli paylaşımı mest etti
09.09.2021 23:22
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Burcu Özberk’in pembe elbiseli paylaşımı mest etti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, pembe elbisesi ve yine aynı renk şapka ve terlikleriyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyada geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Özberk, paylaşımının altına 'tbt' etiketi ile "Yazdan kalma bir günden" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Özberk'in derin dekoltesi dikkat çekti. Sütyen giymeyen ünlü oyuncunun iddialı pozu, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Burcu Özberk'in pembeler içinde verdiği o pozlar....


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