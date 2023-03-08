Haberler Magazin Videoları Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı sosyal medyanın gündeminde: “Şımarmayalım mı biraz...”

Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı sosyal medyanın gündeminde: “Şımarmayalım mı biraz...”

Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı sosyal medyanın gündeminde: “Şımarmayalım mı biraz...”
08.03.2023 18:38

OTOMATİK OYNAT

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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 27 yaşındaki Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erbil, bornozlu paylaşımıyla gündem oldu. "Şımarmayalım mı biraz" diyen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

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