Yasmin Erbil tatil pozlarıyla mest etmeye devam ediyor! Bu seferde leopar desenli bikinisiyle baş döndürdü… Annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Dubai tatiline devam eden Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Erbil, adeta sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarından dolayı sık sık eleştirilen Erbil'in bikinili paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bikinili paylaşımı…