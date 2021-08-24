Yasmin Erbil spor salonundaki görüntüsüyle olay oldu! 'Dünyanın sonu' dedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil 'dünyanın sonu' dedi sosyal medyayı salladı... 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Yeni sezonda bir dizide rol alacağını açıklayan Erbil, ekran için hazırlıklara başladı. Bikinili pozlarıyla yaza damga vuran Erbil, şimdi de spor salonundan verdiği görüntülerle dikkatleri üzerine çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen çok konuşulan kareler...