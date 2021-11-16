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Yasmin Erbil cesaretini konuşturdu! Yatak odasından uzanarak paylaştı…

Yasmin Erbil cesaretini konuşturdu! Yatak odasından uzanarak paylaştı…
16.11.2021 19:26
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Yasmin Erbil cesaretini konuşturdu! Mehmet Ali Erbil, Nergsi Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in dekolteli bir pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Erbil'in bu hamlesi 'Babası cesur pozlarına onay vermiyor' olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'in ise babasının bu hamlesinden sonra paylaşımlarına dikkat edeceği düşünülmüştü. Ancak Yasmin, düşünülenin aksine sosyal medyada iddialı pozlar yayınlamaya devam etti. Erbil, son olarak ise yatak odasında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı. Genç oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

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