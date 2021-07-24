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Yaşlı adamı döven Halil Sezai uslanmak bilmiyor: 'Gerektiği gibi dövemedim bir daha ki sefere!'

Yaşlı adamı döven Halil Sezai uslanmak bilmiyor: 'Gerektiği gibi dövemedim bir daha ki sefere!'
24.07.2021 16:18
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Ünlü şarkıcı Halil Sezai yaz konserleri kapsamında sahne aldı. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Halil Sezai komşusunu nasıl darp ettiğini anlattı. 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından sahneye çıkmaya başladı. 41 yaşındaki şarkıcı, konserinde şiddet olayı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Sahne aldığı bir mekanda komşusuna uyguladığı şiddeti savunan Halil Sezai, “Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim” dedi.


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