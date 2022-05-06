Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile aşklarının 6. yılını böyle kutladı! Eşinin kucağına atladı...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin 6'ncı yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Yasemin Şefkatli'nin gece vakti çektiği görüntülerle yaptığı o paylaşım...