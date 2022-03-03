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Yasemin Özilhan, ABD'li fenomenin Athena Calderone’nin paylaşımlarını kopyalayınca sosyal medyada gündem oldu

Yasemin Özilhan, ABD'li fenomenin Athena Calderone’nin paylaşımlarını kopyalayınca sosyal medyada gündem oldu
03.03.2022 10:47

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Yasemin Özilhan’ın yemek paylaşımları kopya çıktı. Sosyetik güzel, dünyaca ünlü yazar Athena Calderone’nin yemek videosu ile fotoğrafının neredeyse birebir aynısını paylaştı.

Magazin Videoları

Şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.




Geçtiğimiz hafta takipçilerine 45 bin TL'lik bir kremi övdüğü iddia edilen ancak bunu yalanlayan sosyetik güzel, şimdi ise 'kopyacılık'la gündemde.




Bir süredir Instagram hesabından yemek videoları paylaşan Yasemin Özilhan'ın Athena Calderone isimli yazarın paylaşımlarını birebir taklit ettiği yorumları, sosyal medyanın gündemindeydi.




DETAYLAR BİREBİR
Özilhan ile ABD'li fenomenin videoları karşılaştırıldığında arka plan detaylarından çizgili kazağa kadar birçok unsurun aynı olduğu gözlendi.




Bu arada Yasemin Özilhan'ın sadece son videosu değil 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım da Athena Calderone'nin 23 Aralık 2021'de yaptığı paylaşımla tıpatıp aynıydı.




SÜREKLİ GÜNDEM
Sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımları ve Instagram aracılığıyla kazandığı parayla sık sık gündem oluyor.

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