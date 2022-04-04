Yasemin Allen'in Tolga Güleç'le sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü

Dijital bir platform için çekilen bir dizide buluşan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in sette başlayan arkadaşlığı, aşka dönüştü. İki oyuncu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'taki bir mekanda baş başa eğlenirken görüldü. Instagram'daki 'Gossippasta' hesabının ortaya çıkardığı aşkın birkaç hafta önce başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile 40 yaşındaki Tolga Güleç, sosyal medyada da birbirlerini takip ediyor...