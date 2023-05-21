Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı

Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti... Yaşar Alptekin çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı. Geçtiğimiz mart ayında müstakbel eşinden bahseden Yaşar Alptekin evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Yaşar Aklptekin'in nişan heyecanını ortaya çıkardı. İşte "Her şeyden önce naif bir kişiliği var. Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor. Eve bir kadın lazım. İki bayram arası sade bir nikâh düşünüyoruz. Benden 2-3 yaş küçük. Ben gençle anlaşamam" diyen Yaşar Alptekin'in evliliğe ilk adımı adım attığı o anlar...