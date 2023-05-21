Haberler Magazin Videoları Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı

Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı

Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı
21.05.2023 12:21

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:16
CHP'li Tekirdağ İl Başkanı...
Magazin 00:21
Hadise ile Murda'dan yine ve...
Magazin 01:05
Esra Erol’un küçük oğlu...
Magazin 00:48
Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un...
Magazin 00:49
Nursel Ergin’in 25 yaşındaki...
Magazin 01:30
60 kilodan 48’e düştü! Yeşim...
Magazin 00:09
Nur Tuğba Namlı en cesur...
Magazin 00:22
74 yaşındaki Kadir İnanır'ın...
Magazin 00:28
Ayşegül Yıldız İbrahim...
Magazin 00:19
Esra Erol kamera arkasını ilk...
Magazin 00:28
Mehmet Ali Erbil'in çapkınlık...
Magazin 01:06
45 yaşında anne olan Işıl...

Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti... Yaşar Alptekin çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı. Geçtiğimiz mart ayında müstakbel eşinden bahseden Yaşar Alptekin evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Yaşar Aklptekin'in nişan heyecanını ortaya çıkardı. İşte "Her şeyden önce naif bir kişiliği var. Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor. Eve bir kadın lazım. İki bayram arası sade bir nikâh düşünüyoruz. Benden 2-3 yaş küçük. Ben gençle anlaşamam" diyen Yaşar Alptekin'in evliliğe ilk adımı adım attığı o anlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA