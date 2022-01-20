Yasak aşk iddiasında son perde... Cansu Özlevi özür diledi Yasmin Erbil bomba yanıt gecikmedi: ''Hiçbirinizin...''

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre; Yasmin Erbil, ünlü bir influencer ile evli olan bir tekstilciyle sevgili.

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti.

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edildi.

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söyledi. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Cansu Özlevi daha sonra "Arkadaşımın söylediklerine inandım, Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu anları evinde izleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı ekranı paylaşarak "Özrünüzü kabul etmiyorum" dedi.