Yarışmada tanıdı 33 günde nikahı bastı! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı: İşte Bahar Biçer'in hikayesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izlyecisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümüne yarışmacı olarak katılan Bahar Biçer, hikayesi ile başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı. Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyadan eşine ulaşan Bahar Biçer, 33 günlük bir süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı.