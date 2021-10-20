Yargı 6. Bölüm 2. Fragmanı nefes kesti: Ceylin ve Engin karşı karşıya

Yargı 6. bölüm 2. fragmanı izle! Kanal D’nin yeni dizisi Yargı fırtına gibi esiyor. Son olarak 5. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizisin merakla beklenen 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar. İşte Yargı 6. bölüm 2. fragmanı…