Haberler Magazin Videoları Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun elbiseli paylaşımı sosyal medyayı fena salladı!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun elbiseli paylaşımı sosyal medyayı fena salladı!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun elbiseli paylaşımı sosyal medyayı fena salladı!
03.07.2023 23:58

OTOMATİK OYNAT

Magazin 13:26
Kemal Sunal'sız 23 yıl...
Magazin 00:22
56 yaşındaki Kuşum Aydın'ın...
Magazin 00:14
Pınar ve Yağmur tatilde!...
Magazin 04:30
Yeni sevgilisiyle uluorta...
Magazin 00:42
Olgun Şimşek Bodrum tatilinde...
Magazin 00:34
Yonca Evcimik'in kalçası...
Magazin 00:44
Miray Daner sırılsıklam aşık!
Magazin 00:40
Selen Görgüzel ‘’çok şık oldum...
Magazin 00:22
Nesrin Cavadzade’nin o...
Magazin 02:38
Boşanıyorlar! Doğuş ile eşi...
Magazin 00:12
Pınar Altuğ en cesur haliyle...
Magazin 00:15
Su Burcu Yazgı Coşkun şezlong...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular durulmuyor. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan ikili hakkında 'aşk' iddiaları çıkmıştı. Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun da iddialar nedeniyle ayrıldığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ise Mert Ramazan Demir ile denizde öpüşürken yakalandı. Magazini sallayan görüntülerin ardından Saraçoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Magazin Videoları
SON DAKİKA