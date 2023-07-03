Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun elbiseli paylaşımı sosyal medyayı fena salladı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular durulmuyor. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan ikili hakkında 'aşk' iddiaları çıkmıştı. Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun da iddialar nedeniyle ayrıldığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ise Mert Ramazan Demir ile denizde öpüşürken yakalandı. Magazini sallayan görüntülerin ardından Saraçoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...