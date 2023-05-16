Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor”

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Dizideki şivesiyle dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bir röportajında "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" deyip gerçeği açıklayan oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.