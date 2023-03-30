Yalı Çapkını'nda mendil dayanmayacak ayrılık... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler!

Star TV ekranlarında sezon başından itibaren macerasını sürdüren Yalı Çapkını'nda yaşanacak yeni gelişmeler izleyicilerin nefesini kesti. Ferit ve annesinin konuşmalarını duyan Seyran olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Öte yandan ortaya atılan veda iddialarını duyan izleyicileri şaştı kaldı. Kulislerde kulaktan kulağa gezen iddialara göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.

SEYRAN'DAN AYRILIK KARARI

Seyran, Ferit ve annesinin konuşmalarını duyduktan sonra olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi.

VEDA İDDİASI KULİSLERİ SALLADI

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.

SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder.

Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır.

İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir.

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