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Yaktı kavurdu! Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisi ile şov yaptı! Fitliği ve zarafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Yaktı kavurdu! Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisi ile şov yaptı! Fitliği ve zarafetiyle sosyal medyaya damga vurdu
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Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! Başrollerini Barış Arduç ve Salih Bademci ile paylaştığı Kulüp dizisinde Matilda Aseo karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın galada giydiği elbise ile sosyal medyaya damga vurdu. Gala için derin göğüs dekolteli, siyah bir elbise tercih eden Bahadır'ın gecede verdiği pozlar sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. İddialı elbisesi ile boy gösteren Bahadır'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyaya damga vuran o elbisesi...

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Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

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