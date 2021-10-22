Haberler Magazin Videoları Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! ''İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın"

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! ''İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın"

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! ''İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın"
22.10.2021 22:48
Ana Sayfa 04:44
Bir yanar bir döner İsmail...
Ana Sayfa 01:14
Alparslan Büyük Selçuklu 1....
Ana Sayfa 01:54
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay...
Ana Sayfa 01:43
Oyuncu Ender Ataç’dan Erkan...
Ana Sayfa 12:12
Gelin adayı Rus çıkan anne...
Ana Sayfa 01:06
Muhabbet kuşundan 4'te 1'i...
Ana Sayfa 01:32
On binlerce Dadaş, şehidini...
Ana Sayfa 01:56
''Kılıçdaroğlu Soros destekli...
Ana Sayfa 01:19
İstanbul'da kanlı kavga!...
Ana Sayfa 00:39
Selin Ciğerci'nin yarışma...
Ana Sayfa 01:02
Otomobilin çarptığı...
Ana Sayfa 01:48
Deniz otobüsünde cinsel taciz!

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Başrolünü Damla Sönmez ile paylaştığı Aziz dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Yıldırım, Instagram hesabında 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile Kapadokya'da çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Yıldırım'ın paylaşımına "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim" notunu ekledi. İşte Murat Yıldırım'ın romantik paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA