Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! ''İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın"

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Başrolünü Damla Sönmez ile paylaştığı Aziz dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Yıldırım, Instagram hesabında 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile Kapadokya'da çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Yıldırım'ın paylaşımına "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim" notunu ekledi. İşte Murat Yıldırım'ın romantik paylaşımı...