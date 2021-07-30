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Yağmur Tanrısevsin’den baş döndüren pozlar! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı...

Yağmur Tanrısevsin’den baş döndüren pozlar! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı...
30.07.2021 18:05
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Yağmur Tanrısevsin’den baş döndüren pozlar! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Aşk itirafının yanı sıra Şamdan'a özel verdiği pozlarla adeta hayranlarını büyüleyen Tanrısevsin, magazin gündemine damga vurdu. Güzel oyuncu, başrolünü Merve Çağıran ve Gökhan Alkan ile paylaştığı, reyting rekorları kıran Kalp Yarası hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in röportajından satır başları ve sosyal medyayı sallayan o pozlar...


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