Haberler Magazin Videoları Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı ile uğraşanlara seslendi! "Karımı üzmeyiniz, üzülmeyiniz"

Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı ile uğraşanlara seslendi! "Karımı üzmeyiniz, üzülmeyiniz"

Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı ile uğraşanlara seslendi! "Karımı üzmeyiniz, üzülmeyiniz"
21.02.2023 23:22

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:14
Nihat Doğan'ın eşi Arzu oğlu...
Magazin 00:44
Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu...
Magazin 05:01
Bircan Bali’den fırsatçılara...
Magazin 00:39
Bergüzar Korel’den normalleşme...
Magazin 00:11
Demet Akalın’dan “Evim Yuvan...
Magazin 00:19
Seren sevgilisinin babasını...
Magazin 00:13
Hatay'dan döndü şarkı söyleyip...
Magazin 07:53
Burhan Aydemir’in eşi Bilim...
Magazin 03:27
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 02:16
24'lük kızı bakın kim çıktı! O...
Magazin 01:54
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 01:23
Ragıp Narin, Taha Duymaz’ın...

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Oyuncu Yağmur Atacan da deprem sonrası Hatay'a gitti ve depremzedelere yardım taşıdı. Geçtiğimiz günlerde evine dönen Atacan, duygularını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Eşi gibi depremin ilk gününden bu yana yardım çağrılarında bulunan Pınar Altuğ ise bugün farklı bir paylaşımla gündeme geldi. "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyen Altuğ özel yazışmaları ifşa etti. Altuğ'un paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Atacan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Atacan, "Karımı üzmeyiniz, üzülmeyiniz" dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA