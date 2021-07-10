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Volkan Demirel’in Zeynep Sever spor yaptığı anları paylaştı!

Volkan Demirel’in Zeynep Sever spor yaptığı anları paylaştı!
10.07.2021 19:41
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Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i fena zorladı! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Zeynep Demirel, ailesi ile birlikte spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. İlk olarak kızıyla spor yaptığı görülen bir videoyu paylaşan Zeynep Demirel, ardından eşi Volkan Demirel ile kozlarını paylaştığı anları yayınladı. Bakın ilk pes eden kim oldu…


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