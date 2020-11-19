Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda kurşununun sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılan ancak gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınamayan Şahan Dinç hastaneden taburcu oldu. İşte son dakika bilgisinin detayları...

Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

MAGANDA ATEŞİ KURBANI OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Menajeri Harun Akbulut, konuyla ilgili; "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı" dedi.

'EVDE BİTKİN VE AĞRILI YATIYOR'

Akbulut, sözlerine "Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" diye devam etti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.