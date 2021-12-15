‘Veriyorum odunu yansın’ Hande Sarıoğlu oryantal ekibini kurdu! Ortalığı yaktı geçti…

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası spikerlik yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu, 400 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oryantale iyice merak salan Sarıoğlu, İbo Show ile adını duyuran Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. Aralarında Survivor'ın fenomen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu da olduğu bir grup arkadaşıyla dans aldığı sırada çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınlayan Sarıoğlu, "Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" ifadelerini kullandı.