Usta sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Yıldız Ayhan'dan gelen son dakika haberi sevenlerini yasa boğdu. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, Yıldız Ayhan'ın vefat ettiğini açıkladı
TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, zatürre teşhisiyle tedaviye alınmıştı. Ayhan, durumu ağırlaşınca ise yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.
83 yaşındaki Ayhan'dan yaşam savaşını kaybetti. Sanatçının acı haberini ise Sümer Ezgü, Twitter üzerinden duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.