Usta oyuncu Türkan Şoray son halini paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı…

Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ı Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi Yeşilçam'ın birçok efsane filminde rol alan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Şoray, son haliyle adeta yıllara meydan okudu. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın son hali...