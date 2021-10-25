Haberler Magazin Videoları Usta oyuncu Türkan Şoray son halini paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı…

Usta oyuncu Türkan Şoray son halini paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı…

Usta oyuncu Türkan Şoray son halini paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı…
25.10.2021 23:36
Ana Sayfa 11:47
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 04:47
Esra Erol'da Muammer amcanın...
Ana Sayfa 00:54
Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:43
Yıkanmaya gelen halıda 40 bin...
Ana Sayfa 01:20
Cumhurbaşkanlığı kaynakları:...
Ana Sayfa 00:33
Meryem Uzerli küvette...
Ana Sayfa 01:43
10 yaşındaki kız buldu!...
Ana Sayfa 02:00
Temizlik görevlisi bulduğu 650...
Ana Sayfa 00:36
Başkan Erdoğan MHP lideri...
Ana Sayfa 02:42
Cumhurbaşkanı adayından...
Ana Sayfa 00:15
4 PKK'lı terörist artık yok
Ana Sayfa 03:40
Hadise ve Mehmet Dinçerler aşk...

Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ı Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi Yeşilçam'ın birçok efsane filminde rol alan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Şoray, son haliyle adeta yıllara meydan okudu. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA