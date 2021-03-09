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Usta oyuncu Rasim Öztekin’in son ses kaydı ortaya çıktı! ‘Ancak ölünce usta olunur’

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in son ses kaydı ortaya çıktı! ‘Ancak ölünce usta olunur’
09.03.2021 19:28
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Birol Güven yakın arkadaşı Rasim Öztekin'in 'Seksenler' grubuna attığı son sesli mesajı 'Ancak Ölünce Usta Olunur' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.


Rasim Öztekin ile yıllardır omuz omuza çalışan yapımcı Birol Güven, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun."

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