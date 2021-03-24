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Usta oyuncu Okay Kaynarca’nın yıllar içindeki değişimi! Gençlik halini görenler gözlerine inanamadı

Usta oyuncu Okay Kaynarca’nın yıllar içindeki değişimi! Gençlik halini görenler gözlerine inanamadı
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ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı rollerle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Oktay Kaynarca, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kaynarca'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun gençlik halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...


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