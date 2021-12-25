Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de uzun yıllar adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı, son zamanlarda ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son halini yakın çekim yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımını yorumlara kapatan Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...