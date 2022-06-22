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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...
22.06.2022 00:20 - Son Güncelleme: 22.06.2022 00:25

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Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Çekimlerine mayıs ayında Üsküp'te başlayan dizide Süleyman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 74 yaşındaki usta oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Erdal Özyağcılar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özyağcılar'un Avrupa Yakası, Bizimkiler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdal Özyağcılar'ın eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

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