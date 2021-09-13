Usta oyuncu Bahar Öztan’dan tatil paylaşımı! ‘’ Yazdan kalma bir güne veda’’

eşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal efsanesi Doktor Civanım'da canlandırdığı Sümbül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dillere destan güzelliği ve başarılı performansıyla gönüllere taht kuran Öztan, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in kendisine olan benzerliğiyle sık sık gündem olan Öztan, bu kez deniz kenarında dans ederken çektiği bir videoyla adından söz ettirdi. Güzelliği ile ilgi odağı olan ünlü oyuncu için "Yılların eskitemediği kadın", "Yıllar seni teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....