Çin'de başlayan ardından dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Vatandaşların Koronavirüse yakalanmamaları için yetkililerce gereken önlemler alındı. Peki; ünlüler dünyası dünyayı tehdit eden virüs için nasıl önlemler aldı? Ünlüler Koronavirüs'ten nasıl korunuyorlar? İşte ünlüler dünyasını da vuran virüsün etkileri...
Ünlülerden dünyasında Koronavirüs önlemleri! Kimi marketleri yağmaladı, kimi ise öpüşmek yok deyip isyan etti | Video12.03.2020 12:43
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