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Ünlüler 'tek yürek' oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve daha niceleri

Ünlüler 'tek yürek' oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve daha niceleri
09.02.2023 18:25 - Son Güncelleme: 09.02.2023 18:31

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Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için kolları sıvayan üç ünlü isim takdir topladı. 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için ünlüler de harekete geçti.

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