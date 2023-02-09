Ünlüler 'tek yürek' oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve daha niceleri

Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için kolları sıvayan üç ünlü isim takdir topladı. 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için ünlüler de harekete geçti.