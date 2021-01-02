Ünlü YouTuber Enes Batur yeni aracıyla görüntülendi! Enes Batur Hummer marka cipine kaç lira ödedi?

Etiler'de lüks marka aracıyla trafik kazası geçiren ünlü YouTuber Enes Batur, önceki akşam sevgilisi Ecenaz Üçer ile City's Nişantaşı'nda kameralara yalandı. Enes Batur Hummer marka cipi ile ilk kez görüntülendi. YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor. Peki Enes Batur Hummer marka cipine kaç lira ödedi? Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan Esnes Batur, Hummer marka ciple ilk kez görüntülendi. Sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeninin, aracını teslim aldığı valelere yüklü miktarda bahşiş vermesi dikkatlerden kaçmadı.

AYLIK GELİRİ SERVET DEĞERİNDE!

Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olmaya özen gösteren Enes Batur, direksiyon başına geçtiği sırada emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.

YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor.







1 MİLYON DEĞERİNDE

Esnes Batur'un yeni aldığı Hummer marka cipin 1 milyon TL değerinde olduğu biliniyor.

ETİLER'DE ŞOK KAZA!

Enes Batur, 1 milyon 350 bin TL değerindeki arabası ile Etiler'de ağaca çarpmıştı. Batur'un lüks otomobili kullanılmaz hale gelmişti.







Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti.







Enes Batur, sevgilisi Ecenaz Üçer'e sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.