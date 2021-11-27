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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
27.11.2021 23:37
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Ünlü sanatçı Zerrin Özer’den kötü haber geldi. Akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Özen’in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanatçının, intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!
Zerrin Özer, geçen günlerde sevimli dostu Hurma'nın acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Özer, "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim! Allah'ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim..." ifadelerini kullanmıştı.

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