RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan olay itiraf: Ölümden döndüm

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan olay itiraf: Ölümden döndüm
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Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müzik kariyerinin ilk yıllarını ve sonrasında yaşadığı zor günleri anlatan şarkıcı, midesindeki yaralar yüzünden ölümden döndüğünü söyledi. 2010 yılından sonra sağlık sorunları yaşayan Hatemo, hastalık sürecini ilk kez anlattı.


Ünlü şarkıcı Rober Hatemo şunları söyledi:

Senden Çok Var projesinden sonra çok güzel yükseldim. 2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler.

2015'ten sonra tekrar toparlamaya başladım 'Papucumun Dünyası' albümünden sonra her şey iyi gidiyordu araya korona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor 'üzüntüden uzak duracaksın' dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm.

2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O beni çok üzmüştü"

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